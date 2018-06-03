Джоуи Бартон возглавил команду из третьего английского дивизиона

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Джоуи Бартон возглавил команду из третьего английского дивизиона

"Флитвуд Таун" в своём официальном твиттере объявил о назначении Джоуи Бартона на пост главного тренера команды.

Для 35-летнего скандально известного футболиста это первый тренерский опыт.

Стоит отметить, что "Флитвуд Таун" выступает в третьем по силе английском дивизионе. 

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