Джоуи Бартон возглавил команду из третьего английского дивизиона

"Флитвуд Таун" в своём официальном твиттере объявил о назначении Джоуи Бартона на пост главного тренера команды.

Для 35-летнего скандально известного футболиста это первый тренерский опыт.

Стоит отметить, что "Флитвуд Таун" выступает в третьем по силе английском дивизионе.

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