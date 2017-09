Джовани дос Сантос провёл 100-й матч за сборную Мексики

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Джовани дос Сантос принял участие в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Мексики и Коста-Рики.

Как сообщает Four Four Two, эта игра стала для 28-летнего футболиста сотой в составе национальной команды.

Стоит отметить, что в этих матчах дос Сантос забил 18 голов.

