Джовани дос Сантос провёл 100-й матч за сборную Мексики

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Джовани дос Сантос провёл 100-й матч за сборную Мексики

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Джовани дос Сантос принял участие в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Мексики и Коста-Рики.

Как сообщает Four Four Two, эта игра стала для 28-летнего футболиста сотой в составе национальной команды.

Стоит отметить, что в этих матчах дос Сантос забил 18 голов.

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Команда М О
1 Мексика 8 18
2 Коста-Рика 8 15
3 Панама 8 10
4 США 8 9
5 Гондурас 8 9
6 Тринидад и Тобаго 8 3
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