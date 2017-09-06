Джовани дос Сантос провёл 100-й матч за сборную Мексики
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Джовани дос Сантос принял участие в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Мексики и Коста-Рики.
Как сообщает Four Four Two, эта игра стала для 28-летнего футболиста сотой в составе национальной команды.
Стоит отметить, что в этих матчах дос Сантос забил 18 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мексика
|8
|18
|2
|Коста-Рика
|8
|15
|3
|Панама
|8
|10
|4
|США
|8
|9
|5
|Гондурас
|8
|9
|6
|Тринидад и Тобаго
|8
|3