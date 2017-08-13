Джованни Симеоне близок к переходу в "Фиорентину"

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Джованни Симеоне близок к переходу в "Фиорентину"

"Фиорентина" согласовала переход аргентинского нападающего "Дженоа" Джованни Симеоне, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, флорентийский клуб заплатит за форварда 15 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов.

В минувшем сезоне 22-летний Симеоне провел 35 матчей в Серии А и забил 12 голов. 

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