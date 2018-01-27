Джованни Симеоне хочет поработать с отцом

Форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне мечтает поработать вместе со своим отцом Диего Симеоне.

"Я говорю, как футболист, что хотел бы тренироваться под управлением своего отца. А кто бы не хотел поучиться у одного из лучших тренеров в мире? Характер, которым он обладает - это очень важный его атрибут, который наделяет игроков и команду невероятной силой" - приводит слова Симеоне-младшего Football Italia.

Напомним, что Диего Симеоне в настоящее время возглавляет "Атлетико".

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