Джованни Симеоне может покинуть "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич высказался о будущем аргентинского форварда Джованни Симеоне.

"Думаю, что Симеоне может уйти из "Дженоа", если по нему поступит стоящее предложение. Если он останется, все будут этому рады. Не сомневаюсь в том, что Джованни станет игроком высочайшего уровня. Он растёт изо дня в день, постоянно добавляет что-то новое к своему стилю игры. Симеоне очень талантлив. Его покупка стала бы удачным вложением денег для любого клуба" - сказал Юрич.

Стоит отметить, что 22-летний Симеоне провёл в "Дженоа" всего один сезон, сыграл 36 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

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