Джованни Симеоне может покинуть "Дженоа"

Теги дженоаджованни симеоне

Джованни Симеоне может покинуть "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич высказался о будущем аргентинского форварда Джованни Симеоне.

"Думаю, что Симеоне может уйти из "Дженоа", если по нему поступит стоящее предложение. Если он останется, все будут этому рады. Не сомневаюсь в том, что Джованни станет игроком высочайшего уровня. Он растёт изо дня в день, постоянно добавляет что-то новое к своему стилю игры. Симеоне очень талантлив. Его покупка стала бы удачным вложением денег для любого клуба" - сказал Юрич.

Стоит отметить, что 22-летний Симеоне провёл в "Дженоа" всего один сезон, сыграл 36 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Лападула стал игроком "Дженоа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов