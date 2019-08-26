Джованни Симеоне не хочет переходить в московское "Динамо"

Форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне, скорее всего, откажется переходить в московское "Динамо".

Ранее сообщалось, что бело-голубые улучшили предложение по футболисту, который отклонил первый запрос о трансфере клуба.

Стоит отметить, что "Фиорентина" уговаривает 24-летнего футболиста перейти в российский клуб.

Близкий к окружению Симеоне источник сообщил, что нападающий хочет продолжить карьеру в Европейском клубе, а не в российском.

Джованни Симеоне - сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро. В Серии А он сыграл 80 матчей, забил 22 гола и сделал 11 ассистов.

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