Джованни Симеоне: "Отец будет тренировать "Интер"

Форвард итальянской "Фиорентины" Джованни Симеоне анонсировал будущее для своего отца Диего, ныне возглавляющего мадридский "Атлетико".

"Отец и "Интер"? Я думаю, что время для этого придет. Прямо сейчас он чувствует себя счастливым в "Атлетико", но однажды он таки придет", - приводит слова 22-летнего нападающего "фиалок" goal.com.

Напомним, Симеоне заблокировал уход Врсалько из "Атлетико". | soccernews.ru