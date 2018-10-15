Джованни Симеоне: "Отец никогда не разговаривал со мной о возможности моего перехода в "Атлетико"

Форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне высказался о своем возможном переходе в мадридский "Атлетико", который возглавляет его отец Диего.

"Я в "Атлетико"? Это было бы лучшее, что может случиться. У меня никогда не было возможности играть под руководством своего отца. Для меня, так же как и для него, "Атлетико" представляется чем-то особенным, он - у нас в крови. Но мой отец никогда не разговаривал со мной об этом", - цитирует 23-летнего нападающего "фиалок" Le 10 Sport.

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