Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему

Теги джованни симеонефиорентина

Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне на фоне трансферных слухов, сватающих его в "Милан", сделал заявление по своему будущему.

"Я очень хорошо себя чувствую в "Фиорентине", и теперь я должен думать о том, чтобы остаться здесь. Я нахожусь в клубе год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в "Фиорентине". Я хочу поблагодарить всех за моё развитие" - цитирует 22-летнего аргентинца Football Italia.

В этом сезоне Джованни Симеоне сыграл за "Фиорентину" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Зидан похвалил сына Симеоне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов