Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему
Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне на фоне трансферных слухов, сватающих его в "Милан", сделал заявление по своему будущему.
"Я очень хорошо себя чувствую в "Фиорентине", и теперь я должен думать о том, чтобы остаться здесь. Я нахожусь в клубе год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в "Фиорентине". Я хочу поблагодарить всех за моё развитие" - цитирует 22-летнего аргентинца Football Italia.
В этом сезоне Джованни Симеоне сыграл за "Фиорентину" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Зидан похвалил сына Симеоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 51 тура
-
"Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы
-
Венгер прощается с еврокубками: "Атлетико" выбивает "Арсенал" на пути к финалу Лиги Европы
-
Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Морате
-
Диего Коста: "В финале Лиги Европы выложимся без остатка"
-
"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции
-
"Бешикташ" подпишет игрока "Шахтёра"
-
Бельерин: "Мы хотели выйти в финал Лиги Европы ради Венгера"
-
Ловрен: "Пусть "Реал" нас боится"
-
УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы
-
Симеоне: "Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе"
-
Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы
-
Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии
-
Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста
-
Фред рассказал о возможном уходе из "Шахтера"
-
Венгер заступился за Озила после матча с "Атлетико"
-
Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством
-
Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков
-
Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"
-
Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Не держу зла на российских арбитров"
-
Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|35
|84
|3
|Лацио
|35
|70
|4
|Рома
|35
|70
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|35
|58
|7
|Милан
|35
|57
|8
|Сампдория
|35
|54
|9
|Фиорентина
|35
|54
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Дженоа
|35
|41
|12
|Болонья
|35
|39
|13
|Сассуоло
|35
|37
|14
|Удинезе
|35
|34
|15
|Кротоне
|35
|34
|16
|Кальяри
|35
|33
|17
|СПАЛ
|35
|32
|18
|Кьево
|35
|31
|19
|Хеллас Верона
|35
|25
|20
|Беневенто
|35
|18