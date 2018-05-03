Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне на фоне трансферных слухов, сватающих его в "Милан", сделал заявление по своему будущему.

"Я очень хорошо себя чувствую в "Фиорентине", и теперь я должен думать о том, чтобы остаться здесь. Я нахожусь в клубе год, и я очень доволен болельщиками, городом и людьми, которые работают в "Фиорентине". Я хочу поблагодарить всех за моё развитие" - цитирует 22-летнего аргентинца Football Italia.

В этом сезоне Джованни Симеоне сыграл за "Фиорентину" 37 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

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