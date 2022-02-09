Джовинко перешел в "Сампдорию"

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Джовинко перешел в "Сампдорию"

Фото: инстаграм Себастьяна Джовинко/Автор неизвестен

Пресс-служба "Сампдории" в официальном клубном инстаграме объявила о переходе нападающего Себастьяна Джовинко.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался генуэзскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

35-летний Джовинко ранее выступал за "Ювентус", "Эмполи", "Парму", вновь "Ювентус", "Торонто" и "Аль-Хилал". За сборную Италии сыграл 23 матча и забил один гол. 2-кратный чемпион Италии, чемпион MLS, 2-кратный победитель чемпионата Канады, серебряный призер Евро-2012.

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