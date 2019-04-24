Джовинко - первый игрок, забивавший голы в Лигах чемпионов трех континентов

Теги аль-хилалсебастьян джовинко

Джовинко - первый игрок, забивавший голы в Лигах чемпионов трех континентов
Итальянский нападающий "Аль-Хилаля" Себастьян Джовинко отметился голом в матче азиатской Лиги чемпионов с "Эстеглялем" (1:0).

Таким образом, форвард стал автором забитых мячей в Лигах чемпионов трех континентов. Ранее он забивал за "Ювентус" в европейской ЛЧ, а также за "Торонто" в Лиге чемпионов Северной Америки.

32-летний Джовинко перешел в "Аль-Хилаль" в зимнее трансферное окно. За саудовский клуб он провел 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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