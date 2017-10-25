Джовинко прямо во время матча американской MLS допил брошенный на поле стакан с пивом
Форвард "Торонто" Себастьян Джовинко прямо во время матча американской MLS допил брошенный на поле стакан с пивом.
Не пропустите: Роналдо и Марадона повеселили своей реакцией на ведущую церемонии "The Best Award". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Кубковый выезд на стадион имени Фернандо Торреса: мадридский "Реал" против "Фуэнлабрады"
-
"Бавария" в серии послематчевых пенальти "выгрызает" победу у "РБ Лейпциг"
-
"Наполи" обыгрывает "Дженоа" и возвращается на первое место в чемпионате
-
"Челси" снова переигрывает "Эвертон" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги
-
Сенсации не произошло: московский "Спартак" вышел в четвертьфинал Кубка России
Лента новостей
-
Алексис Санчес сделал выбор между ПСЖ и "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов
-
"Реал" претендует на защитника "Тоттенхэма"
-
Глушаков хочет видеть в РФПЛ легионеров высокого уровня
-
"Кёльн" интересуется Шюррле
-
Погоня за мечтой: как "Наполи" поверил в свое чемпионство
-
Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью
-
В Примере собираются ввести видеоповторы
-
Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе
-
Касильяс может перейти в "Ливерпуль"
-
Карраско сравнил болельщиков "Атлетико" и "Реала"
-
Погба, возможно, сыграет с "Челси"
-
Карвахаль подтвердил, что вскоре вернётся в строй
-
Эмери призвал Неймара не поддаваться на провокации
-
Кейн рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"
-
Ужасный дебют: Карсдорп порвал крестообразные связки колена в первом матче за "Рому"
-
Канте вернулся в строй
-
Россия хочет принять матч-открытие Евро-2020
-
Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо
-
Паршивлюк: "Как может быть закономерным результат матча с "Амкаром"?"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34