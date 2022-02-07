Джовинко спустя 7 лет возвращается в Серию А

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Джовинко спустя 7 лет возвращается в Серию А

Фото инстаграм Себастьяна Джовинко

Нападающий Себастьян Джовинко на этой неделе станет игроком "Сампдории", утверждает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, 35-летний футболист присоединится к генуэзскому клубу на правах свободного агента и заключит контракт до конца сезона.

Презентация "Атомного муравья" запланирована на вторник, 8 февраля.

Джовинко возвращается в Серию А спустя семь лет после выступлений за "Торонто" (Канада) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

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