Джовинко вернется в клуб МЛС
Фото: инстаграм Себастьяна Джовинко/Автор неизвестен
Итальянский нападающий Себастьян Джовинко вернется в "Торонто", сообщает журналист Скира в своем твиттере.
Джовинко является свободным агентом, поэтому достанется "Торонто" бесплатно. Последним клубом форварда был "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
34-летний Джовинко ранее выступал за "Торонто" с 2015 по 2018 годы, провел за клуб 142 матча, забил 83 гола и отдал 51 результативную передачу. Также он играл за "Ювентус", "Эмполи", "Парму" и вновь "Ювентус". За сборную Италии сыграл 23 матча и забил 1 гол.
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