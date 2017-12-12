Джовинко: "Я не собираюсь уходить из "Торонто"

Итальянский нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко заявил, что он не собирается менять клуб, несмотря на интерес со стороны европейских и азиатских клубов.

"Я всем доволен в "Торонто". Мне нравится команда, фанаты и город. Мой контракт действует еще два года и я хочу выигрывать новые трофеи с командой", - приводит слова Джовинко Football Italia.

30-летний Джовинко выступает за "Торонто" с 2015 года, провел за клуб 104 матча и забил 65 голов.

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