Джуд Сиссе - новая девушка Мхитаряна

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Джуд Сиссе - новая девушка МхитарянаВ начале этой недели полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян был замечен в окружении бывшей жены известного в прошлом футболиста Джибриля Сиссе Джуд. Армянин и его новая потенциальная подруга посетили ресторан итальянской кухни, после чего они и попали вместе в объективы фотокамер.

Стоит отметить, что в настоящее время Джуд Сиссе воспитывает троих сыновей от брака с бывшим игроком "Ливерпуля", она старше Мхитаряна на целых 14 лет, что, впрочем, не мешает ей выглядеть великолепно:

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