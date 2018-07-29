Джулия Робертс получила от "Барселоны" именную футболку

Известная голливудская актриса Джулия Робертс получила от каталонской "Барселоны" именную футболку, информирует sport.es.

По сведениям издания, встреча обладательницы премии "Оскар" 2001-го года и президента "сине-гранатовых" Жозепа Марии Бартомеу состоялась в Лос-Анджелесе перед сегодняшней игрой чемпионов Испании против лондонского "Тоттенхэма"в рамках Международного кубка чемпионов.

Ранее Робертс уже получала именные футболки "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".

Напомним, "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" в серии пенальти. | soccernews.ru