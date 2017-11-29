Джузеппе Росси близок к переходу в "Дженоа"

Известный итальянский нападающий Джузеппе Росси может перейти в "Дженоа", сообщает Sky Italia.

"Я нахожусь в отличной форме и счастлив вернуться в Серию А. Я с нетерпением жду возможности сыграть за "Дженоа", - сказал форвард.

Стоит отметить, что для завершения трансфера футболисту еще нужно пройти медицинское обследование. Ранее итальянец несколько раз получал травмы связок колена.

В данный момент 30-летний футболист является свободным агентом.

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