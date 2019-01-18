Известный итальянский форвард Джузеппе Росси поставил перед собой серьёзную цель, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 31-летний футболист, который сейчас является свободным агентом и поддерживает форму в расположении "Манчестер Юнайтед", хочет трудоустроиться в европейском клубе.

Нападающий пока не намерен уезжать в МЛС или другие лиги за пределами Старого Света. Накануне стало известно, что интерес к нему проявляет "Тоттенхэм".

Росси в течение карьеры выступал за "МЮ", "Ньюкасл", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте", "Сельту" и "Дженоа". Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро.

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