Джузеппе Росси зовут в Болгарию

Болгарские клубы "Левски" и ЦСКА проявляют интерес к итальянскому нападающему Джузеппе Росси, сообщает ТОПСПОРТ.

По сведениям источника, оба клуба могут подписать футболиста в ближайшее время. В данный момент форвард является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно. Ранее сообщалось, что им интересуется "Бавария".

Напомним, что 30-летний Росси трижды за карьеру рвал крестообразные связки колена.

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