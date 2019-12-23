Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"

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Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"

Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, первая тренировка специалиста с "фиалками" состоится в спортивном центре Давиде Астори 29 декабря.

Напомним, 21 декабря клуб покинул Винченцо Монтеллы из-за неудовлетворительных результатов команды.

Якини играл в "Фиорентине" с 1989 по 1994 год. Команда занимает 15 место в турнирной таблице Серии А.

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