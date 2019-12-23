Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"
Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По данным источника, первая тренировка специалиста с "фиалками" состоится в спортивном центре Давиде Астори 29 декабря.
Напомним, 21 декабря клуб покинул Винченцо Монтеллы из-за неудовлетворительных результатов команды.
Якини играл в "Фиорентине" с 1989 по 1994 год. Команда занимает 15 место в турнирной таблице Серии А.
Не пропустите: "Фиорентина" определила четырёх кандидатов на замену Монтелле| http://soccernews.ru
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