Известный в прошлом итальянский футболист Джанфранко Дзола может получить должность в "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "синих" рассматривает кандидатуру 51-летнего специалиста на пост технического директора.

Напомним, что Дзола, будучи игроком, выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год.

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