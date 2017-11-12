Дзола может получить должность в "Челси"
Известный в прошлом итальянский футболист Джанфранко Дзола может получить должность в "Челси", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, руководство "синих" рассматривает кандидатуру 51-летнего специалиста на пост технического директора.
Напомним, что Дзола, будучи игроком, выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год.
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