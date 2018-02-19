Дзола поделился мнением о борьбе за Скудетто

Известный итальянский футболист Джанфранко Дзола высказался о чемпионской гонке в Серии А.

"Уверен, нас ждет очень упорная борьба за Скудетто, вплоть до последнего тура. Мне нравится, как играет "Наполи". Я был бы очень рад, если бы неаполитанцы выиграли чемпионат в этом сезоне" - приводит слова Дзолы Football Italia.

В настоящее время "Наполи" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Ювентус" на одно очко.

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