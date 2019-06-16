Дзола покинет "Челси"

Джанфранко Дзола в ближайшее время покинет тренерский штаб "Челси".

Как сообщает Sky Sports, у итальянца заканчивается срок соглашения с клубом и стороны не намерены продлевать сотрудничество. Дзола мог остаться в "Челси" в качестве посла клуба, однако он желает заниматься тренерской карьерой.

Напомним, что по слухам нынешний наставник "Челси" Маурицио Сарри близок к уходу в "Ювентус".

В минувшем сезоне "Челси" финишировал в АПЛ на 3-м месте и выиграл Лигу Европы.

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