Дзола прокомментировал предстоящее противостояние между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом"

Легенда итальянского футбола Джанфранко Дзола поделился мнением о предстоящем противостоянии между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом".

"Безусловно, "Ювентус" более опытен, если речь идет о Лиге Чемпионов, но туринцам необходимо быть очень внимательными с "Тоттенхэмом". У них есть Харри Кейн, который напоминает мне Кристиана Вьери в его лучше годы" - приводит слова Дзолы Football Italia.

Первый поединок между "Ювентусом" и "Тоттенхэмом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

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