Дзола: "В сборной Италии просто нет сейчас звезд"

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Дзола: "В сборной Италии просто нет сейчас звезд"

Бывший нападающий сборной Италии Джанфранко Дзола считает, что национальная команда не случайно не попала на Чемпионат Мира-2018.

"Невыход сборной Италии на ЧМ-2018 не является случайностью. В сборной Италии сейчас просто нет звезд. Меня часто спрашивают, почему в сборной не появляются новые таланты?" Я обычно отвечаю следующим образом: "Они не могут появиться, так как их просто нет, кроме, пожалуй, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди".

Национальная сборная может быть успешна благодаря развитию юношеского и любительского футбола. Однако любительский футбол в Италии практически умер из-за финансового кризиса. А в юношеском в данный момент много иностранных специалистов, которые заинтересованы не в подготовке кадров для взрослых команд, а в достижении сиюминутных успехов на своем уровне.

В данный момент мы уступаем не только Германии, которая сумела критически оценить свои недостатки и нашла пути их устранения, но и Англии, где огромные деньги вкладываются не только в профессиональный, но и в юношеский, и в детский футбол", - приводит слова Дзолы Football Italia.

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