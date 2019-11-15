Дзюба: "Азар всегда опасен на футбольном поле"

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Дзюба: "Азар всегда опасен на футбольном поле"

Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарии о предстоящем матче против Бельгии.

"Азар? Про Роналду я тоже слышу, что он не в форме, а он берет и делает хет-трик. Азар хорошо выглядит в "Реале", он создает много опасных моментов.

В сборной Бельгии он главная звезда. Тут ему более комфортно. Здесь он лидер и капитан. Он всегда опасен на футбольном поле. К тому же, он ранее говорил, что их цель победить во всех десяти играх.

Несколько наших игроков жаловались на крышу, но нам привычно. С крышей лучше, будет не так холодно. Хочется, чтобы было больше футбола", - заявил Дзюба.

Поединок между Россией и Бельгией состоится 16 ноября в 20:00 (мск). Напомним, что в этом матче определится, кто первым финиширует в группе.

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