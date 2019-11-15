Дзюба: "Азар всегда опасен на футбольном поле"
Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарии о предстоящем матче против Бельгии.
"Азар? Про Роналду я тоже слышу, что он не в форме, а он берет и делает хет-трик. Азар хорошо выглядит в "Реале", он создает много опасных моментов.
В сборной Бельгии он главная звезда. Тут ему более комфортно. Здесь он лидер и капитан. Он всегда опасен на футбольном поле. К тому же, он ранее говорил, что их цель победить во всех десяти играх.
Несколько наших игроков жаловались на крышу, но нам привычно. С крышей лучше, будет не так холодно. Хочется, чтобы было больше футбола", - заявил Дзюба.
Поединок между Россией и Бельгией состоится 16 ноября в 20:00 (мск). Напомним, что в этом матче определится, кто первым финиширует в группе.
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|Группа 2
|М
|О
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|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
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|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3