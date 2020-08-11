Дзюба, Азмун и Малком - в старте "Зенита" на матч с "Ротором"

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Дзюба, Азмун и Малком - в старте "Зенита" на матч с "Ротором"

Тренерские штабы "Зенита" и "Ротора" огласили стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России.

"Ротор": Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 18.00 по московскому времени.

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