Дзюба: "Азмун уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает"

Теги сердар азмунартём дзюбазенит санкт-петербург

Дзюба: "Азмун уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба высказался по поводу травмы одноклубника Сердара Азмуна в матче с "Лионом" (1:1). Об этом сообщает "Чемпионат".

Отметим, что иранец стал автором единственного гола сине-бело-голубых, Дзюба - ассистировал.

"Азмун? Это его фишка такая. Уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает. Как Феникс. Может, усыпляет всех так? Круто, что забил. А пяточка моя вам как? Не умеете вы смаковать такие передачи!" - сказал форвард.

Во втором туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск). "Лион" в этот же день встретится с "РБ Лейпциогом".

А еще: "Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА| http://soccernews.ru

 
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