Дзюба близок к переходу в клуб АПЛ
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба в ближайшее время может стать игроком "Эвертона", сообщает RT.
По информации источника, речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Кроме того, есть вариант, согласно которому 30-летний нападающий может стать частью сделки по переходу одного из игроков "ирисок" в российский клуб.
Также отмечается, что сам Дзюба готов попробовать свои силы в АПЛ.
За "Зенит" футболист выступает с 2015 года, сыграл 125 матчей и забил 49 голов. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
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|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11