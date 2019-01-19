Дзюба близок к переходу в клуб АПЛ

Теги зенит санкт-петербургэвертонартём дзюбатрансферы

Дзюба близок к переходу в клуб АПЛ

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба в ближайшее время может стать игроком "Эвертона", сообщает RT.

По информации источника, речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Кроме того, есть вариант, согласно которому 30-летний нападающий может стать частью сделки по переходу одного из игроков "ирисок" в российский клуб. 

Также отмечается, что сам Дзюба готов попробовать свои силы в АПЛ.

За "Зенит" футболист выступает с 2015 года, сыграл 125 матчей и забил 49 голов. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

Не пропустите: Камиль Солд - избранница хавбека "Эвертона" Моргана Шнейдерлина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов