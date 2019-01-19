Дзюба близок к переходу в клуб АПЛ

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба в ближайшее время может стать игроком "Эвертона", сообщает RT.

По информации источника, речь может идти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Кроме того, есть вариант, согласно которому 30-летний нападающий может стать частью сделки по переходу одного из игроков "ирисок" в российский клуб.

Также отмечается, что сам Дзюба готов попробовать свои силы в АПЛ.

За "Зенит" футболист выступает с 2015 года, сыграл 125 матчей и забил 49 голов. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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