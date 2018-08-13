Дзюба близок к уходу из "Зенита"

1 Теги артём дзюбагалатасарайзенит санкт-петербург

Дзюба близок к уходу из "Зенита"Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба близок к переходу в турецкий "Галатасарай", информирует Posta.

По сведениям источника, в стан "желто-красных" 29-летний нападающий переберется на правах аренды сроком на один год. Клубы уже практически согласовали все детали предстоящей сделки.

Вторую часть прошлого сезона Дзюба провел также в аренде - в тульском "Арсенале", в составе которого он забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет с "Рубином". | soccernews.ru

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Kireman

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