Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после невероятного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0) заявил, что считает Юргена Клоппа лучшим тренером в мире.

"Браво, "Ливерпак"! Величайший матч! Клопп - лучший тренер в мире! Даже дети не спят", - написал Дзюба в инстаграме.

Первая встреча команд завершилась в пользу каталонской команды (3:0). Таким образом по итогам двух матчей (4:3) в финал Лиги чемпионов проходит "Ливерпуль".

Завтра, 8 мая, "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом". Победитель этой пары станет соперником подопечных Юргена Клоппа.

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