Дзюба чаще всех в этом сезоне РПЛ попадал в офсайды
Форвард "Зенита" Артем Дзюба 32 раза попадал в офсайд в этом сезоне РПЛ и является лидером по этому показателю.
На втором месте расположился нападающий "Уфы" Ловро Бизяк (23), а на третьем - нападающий "Динамо" Сильвестр Игбоун (20).
Напомним, что "Зенит" уже досрочно оформил чемпионство, а Дзюба за тур до конца чемпионата возглавляет список бомбардиров РПЛ.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22