Дзюба чаще всех в этом сезоне РПЛ попадал в офсайды

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Дзюба чаще всех в этом сезоне РПЛ попадал в офсайды

Форвард "Зенита" Артем Дзюба 32 раза попадал в офсайд в этом сезоне РПЛ и является лидером по этому показателю.

На втором месте расположился нападающий "Уфы" Ловро Бизяк (23), а на третьем - нападающий "Динамо" Сильвестр Игбоун (20).

Напомним, что "Зенит" уже досрочно оформил чемпионство, а Дзюба за тур до конца чемпионата возглавляет список бомбардиров РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 27 матчей, забил 17 голов и отдал 13 ассистов.

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