Дзюба: "Черышев просился в "Зенит"
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба пошутил по поводу того, что вингер "Валенсии" Денис Черышев хотел перейти в питерский клуб.
"Правда ли, что я просился в "Валенсию" через Дениса? Это он просился в "Зенит". Я ему говорю: "Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди". Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому "Реалу" решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком", - сказал Дзюба.
28-летний Черышев всю карьеру провёл в Испании. До "Валенсии" он выступал за "Реал", "Севилью" и "Вильярреал".
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|Хетафе
|12
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|Вильярреал
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|Осасуна
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|Атлетик Бильбао
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|Валенсия
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