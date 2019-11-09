Дзюба: "Черышев просился в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба пошутил по поводу того, что вингер "Валенсии" Денис Черышев хотел перейти в питерский клуб.

"Правда ли, что я просился в "Валенсию" через Дениса? Это он просился в "Зенит". Я ему говорю: "Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди". Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому "Реалу" решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком", - сказал Дзюба.

28-летний Черышев всю карьеру провёл в Испании. До "Валенсии" он выступал за "Реал", "Севилью" и "Вильярреал".

Не пропустите: "Зенит" назвал фейком заявление Дзюбы о девушках из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру. | http://soccernews.ru