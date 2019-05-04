Дзюба: "Даааааааа! Этот день наконец-то настал! Всех с Чемпионством!"

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Дзюба: "Даааааааа! Этот день наконец-то настал! Всех с Чемпионством!"

Сегодня, 4 мая, "Зенит" в пятый раз стал чемпионом России. Для нападающий команды Артёма Дзюбы этот титул стал первым в его карьере.

В своем инстаграме футболист написал поздравления всем болельщикам петербургского клуба.

"Даааааааа! Этот день наконец-то настал! Всех с Чемпионством!" - написал Дзюба.

В "Зенит" игрок перешел из "Спартака" летом 2018 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 7 ассистами.

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