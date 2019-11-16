Дзюба дал громкое обещание перед матчем с Бельгией
Капитан сборной России Артём Дзюба поделился настроем на матч девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.
"Мы будем драться как львы. Я обещаю", - написал нападающий в сторис инстаграма, прикрепив собственное фото в маске.
Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 20:00 по московскому времени.
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|Турция
|6
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|Группа 2
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|О
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|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
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|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3