Дзюба дал громкое обещание перед матчем с Бельгией

Капитан сборной России Артём Дзюба поделился настроем на матч девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Мы будем драться как львы. Я обещаю", - написал нападающий в сторис инстаграма, прикрепив собственное фото в маске.

Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: Дзюба: "Азар всегда опасен на футбольном поле". | http://soccernews.ru