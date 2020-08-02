Дзюба дал хороший совет россиянам
Форвард "Зенита" Артем Дзюба посоветовал россиянам наслаждаться жизнью и чаще улыбаться.
"К юмору отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: "Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом". Поэтому человек априори глупый не умеет шутить и не понимает шуток. А так как человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются. Поэтому, я вам всем, уважаемые наши россияне и не только, - улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы", - заявил футболист на видео в сторис в инстаграме.
Ранее стало известно, что нападающий признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2019/20.
В 28 матчах прошедшего чемпионата Дзюба забил 17 голов и сделал 13 ассистов, чем помог "Зениту" досрочно выиграть золотые медали.
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