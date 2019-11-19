Дзюба: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить"

Теги россияартём дзюбаалександр кержаков

Дзюба: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить"

Капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о желании побыстрее стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить". В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как всё будет", - сказал Дзюба.

Напомним, что сегодня Россия в гостях сыграет с Сан-Марино, в ворота которого традиционно забивают много голов.

На сегодняшний день в активе Дзюбы 24 мяча в 41 игре, а рекордсмен Александр Кержаков отличился 30 раз в 91 матче. 

Не пропустите: Дзюба поставил оценку выступлению сборной России в квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн задумался о переходе в ПСЖ

Гризманн задумался о переходе в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов