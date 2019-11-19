Дзюба: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить"
Капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о желании побыстрее стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
"Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: "Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить". В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как всё будет", - сказал Дзюба.
Напомним, что сегодня Россия в гостях сыграет с Сан-Марино, в ворота которого традиционно забивают много голов.
На сегодняшний день в активе Дзюбы 24 мяча в 41 игре, а рекордсмен Александр Кержаков отличился 30 раз в 91 матче.
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