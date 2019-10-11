Дзюба: "Для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов"

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, что думает о победном матче с Шотландией (4:0) в рамках отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что 31-летний форвард оформил дубль и сделал ассист в этой игре.

"Первый тайм - не очень, второй - хороший, качественный. Огромное спасибо болельщикам - одно удовольствие играть при таком количестве, на таком прекрасном стадионе.

Сегодня во время исполнения осознал: для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов. Когда весь стадион поет, и ты поешь - это непередаваемое ощущение. Еще бы всю команду заставить петь… Вообще было бы круто", - сказал Дзюба.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команды сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

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