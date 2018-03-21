Дзюба: "Для меня Карпина не существует, он много сделал нехорошего для меня"

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Дзюба: "Для меня Карпина не существует, он много сделал нехорошего для меня"
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба раскритиковал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, с которым он ранее работал в "Спартаке".

"Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Я рад, что забил его команде. Мы не общаемся и не здороваемся, для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.

Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчине, как футболисту. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся.

Когда забивал "Ростову", не было каких-то жестов в его адрес. Я был просто счастлив, что мы забиваем. У меня была мысль подбежать к нему и показать свою фамилию, но потом подумал, что это будет провокация – наверное, некрасиво. В целом, наверное, я отпустил эту ситуацию. Стараюсь быть добрее ко всему, иначе я буду похож на него. Надо быть добрее к людям", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что "Арсенал" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России. Оба мяча тульского клуба забил Дзюба.

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