Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба отличился в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики" (3:1).
Для 31-летнего футболиста этот гол стал 158-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с легендой "сине-бело-голубых" Андреем Аршавиным. Теперь они делят шестое место в рейтинге лучших бомбардиров-россиян в истории.
А в первую пятёрку "Клуба 100" входят Александр Кержаков (233), Олег Веретенников (207), Роман Павлюченко (188), Сергей Родионов (164) и Александр Мостовой (163).
Не пропустите: Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян. | http://soccernews.ru
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