Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"

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Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба.

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" разгромил "Уфу" со счетом 6:0. В этой встрече Дзюба сделал хет-трик и забил свой 80-й гол в составе сине-бело-голубых. По этому показателю он догнал бывшего форварда "Зенита" Андрея Аршавина.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории "Зенита" выглядит следующим образом:
1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик – 101 (220)
3. Юрий Желудков – 87 (271)
4. Владимир Клементьев – 84 (352)
5. Лев Бурчалкин – 82 (423)
6-7. Андрей Аршавин – 80 (376), Артем Дзюба – 80 (185)
8. Владимир Казаченок – 78 (219)
9. Халк – 77 (148)
10. Данни – 68 (256)

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