Дзюба догнал Павлюченко по числу голов за карьеру

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба забил свой 188-й гол в карьере и по числу забитых мячей опередил бывшего форварда "Спартака" Романа Павлюченко (187).

Таким образом, Дзюба вышел на чистое четвертое место в клубе Григория Федотова, куда входят отечественные футболисты, забившие более 100 мячей за карьеру.

Больше Дзюбы забили только бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков (226), а также экс-форварды киевского "Динамо" Олег Протасов (245) и Олег Блохин (319).

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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