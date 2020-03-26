Дзюба дома сыграл в футбол с детьми

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Дзюба дома сыграл в футбол с детьми

Форвард "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в инстаграме видео, на котором он играет в футбол дома с детьми.

"Футбол жив", - подписал ролик футболист.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля. 

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.

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