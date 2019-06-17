Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у голкипера женской сборной России Тодуа
Вратарь женской сборной России Эльвира Тодуа решила вместе с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой провести пенальти-челлендж.
Каждый наносил по 7 ударов. В первом раунде победу одержал форвард петербуржцев со счетом 7:5. Во втором туре также победил Дзюба (4:1).
Ранее сказал, что уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018.
В нынешнем сезоне Дзюба участвовал в 27 матчах, забив 8 голов и сделав 11 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20