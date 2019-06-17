Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у голкипера женской сборной России Тодуа

Теги артём дзюба

Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у голкипера женской сборной России Тодуа

Вратарь женской сборной России Эльвира Тодуа решила вместе с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой провести пенальти-челлендж.

Каждый наносил по 7 ударов. В первом раунде победу одержал форвард петербуржцев со счетом 7:5. Во втором туре также победил Дзюба (4:1). 

Ранее сказал, что уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018.

В нынешнем сезоне Дзюба участвовал в 27 матчах, забив 8 голов и сделав 11 ассистов.

А еще: Дзюба: "Кайфую от любви болельщиков"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" отклонил два предложения по Виллиану

"Челси" отклонил два предложения по Виллиану

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов