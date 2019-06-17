Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у голкипера женской сборной России Тодуа

Вратарь женской сборной России Эльвира Тодуа решила вместе с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой провести пенальти-челлендж.

Каждый наносил по 7 ударов. В первом раунде победу одержал форвард петербуржцев со счетом 7:5. Во втором туре также победил Дзюба (4:1).

Ранее сказал, что уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018.

В нынешнем сезоне Дзюба участвовал в 27 матчах, забив 8 голов и сделав 11 ассистов.

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