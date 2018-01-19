Дзюба: "Джикия, вернись еще сильнее и круче самого себя!"

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Дзюба: "Джикия, вернись еще сильнее и круче самого себя!"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выразил поддержку травмированному защитнику "Спартака" Георгию Джикии.

"Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное ты боец на поле и за его пределами! Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!", - написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и в ближайшее время перенесет операцию.

Не пропустите: Джикия пропустит не менее полугода из-за травмы колена. | http://soccernews.ru

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