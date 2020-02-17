Дзюба едва не лишился контракта с производителем шампуня из-за своих слов о болельщиках

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба едва не лишился контракта с производителем шампуня из-за своих слов о болельщиках

Компания Clear vita abe, занимающаяся производством шампуней, заключила рекламный контракт с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.

Однако, как сообщает телеграм-канал "Мутко против", сделка могла сорваться из-за скандальной фразы футболиста.

Речь идёт о высказывании форварда про оскорблявших его болельщиков. Среди прочего он назвал оппонентов "фашистами".

После этого Clear vita abe задумалась о целесообразности сотрудничества с Дзюбой, но в итоге стороны сумели договориться. 

Стоит отметить, что с упомянутым производителем шампуня работает игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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