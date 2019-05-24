Дзюба: "Енисей" наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок"

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Дзюба: "Енисей" наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал, чего ждет от заключительного матча РПЛ с "Енисеем".Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Это будет последняя игра в сезоне, хочется порадовать болельщиков. Тем более, что проиграли в Ростове. Хочется завершить чемпионат на победной ноте. К тому же, соперник тоже наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок", - сказал игрок.

Встреча "Зенит" - "Енисей" пройдет 26 мая на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 14: 00 (мск).

Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство России, а "Енисей" вылетел в ФНЛ.

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