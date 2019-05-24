Дзюба: "Енисей" наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок"
Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал, чего ждет от заключительного матча РПЛ с "Енисеем".Об этом информирует пресс-служба клуба.
"Это будет последняя игра в сезоне, хочется порадовать болельщиков. Тем более, что проиграли в Ростове. Хочется завершить чемпионат на победной ноте. К тому же, соперник тоже наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок", - сказал игрок.
Встреча "Зенит" - "Енисей" пройдет 26 мая на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 14: 00 (мск).
Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство России, а "Енисей" вылетел в ФНЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20