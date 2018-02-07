Дзюба: "Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем"
Нападающий Артем Дзюба рассказал о первых днях в тульском "Арсенале" после поражения в контрольной игре от тбилисского "Динамо".
Напомним, что футболист доиграет сезон в новой команде. Права на Дзюбу принадлежат "Зениту".
"Три дня тренировались. Пока все тяжело, очень замедленно. Не на высшем уровне. Но на то и сборы, чтобы ко всему прийти постепенно. Хороший спарринг-партнер, хорошая физическая работа. Тут больше нужно нагрузиться, чем сам футбол. Хотя во втором тайме начали получше играть, имели массу моментов. Есть, над чем работать, но самое важное, что мы играем. 90 минут – это очень хорошо", - отметил он.
Читайте: Божович: "Новосельцев и Дзюбанормально вливаются в игру "Арсенала" | http://soccernews.ru
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