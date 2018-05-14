Дзюба: "Это был трудный период, когда многие от меня отвернулись"

Теги артём дзюбаарсенал тула

Дзюба: "Это был трудный период, когда многие от меня отвернулись"Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба обратился со словами благодарности к клубу и главному тренеру Миодрагу Божовичу.

Во второй части сезона форвард отыграл 10 матчей за "канониров", в которых забил шесть голов.

"Это был трудный период, когда многие отвернулись. Спасибо, что дали возможность играть, выходить на поле. Спасибо за поддержку команду. В этом году у нас был дружный коллектив, одно целое. Без этих ребят я не смог бы проявить себя, каждый из них – хороший человек и профессионал. Горд тем, что провел здесь 10 матчей.

Миодраг для меня как отец, как старший брат, он подбирает ключи к любому футболисту. Тула и ее болельщики навсегда в моем сердце. Тула научила уважать себя. Расстраивает, что не попали в Лигу Европы, но, думаю, и это по силам. Спасибо за веру в нас – без вашей поддержки ничего бы не было", - сказал форвард.

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